Suriye Milli Ordusu'ndan 'Resulayn Tümeni'

Suriye Milli Ordusu'ndan 'Resulayn Tümeni'

Suriye Milli Ordusu, terör örgütü YPG/PKK ile daha etkin mücadele için 'Resulayn Tümeni'nin kurulduğunu duyurdu.

16.10.2019 23:35
Suriye Milli Ordusu'ndan 'Resulayn Tümeni'

Suriye Milli Ordusu, terör örgütü YPG/PKK ile daha etkin mücadele için 'Resulayn Tümeni'nin kurulduğunu duyurdu.

Suriye Milli Ordusu, terör örgütü YPG/PKK ile daha etkin mücadele için Resulayn Tümeni'nin kurulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edilerek, "Sayenizde evimize döndük" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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