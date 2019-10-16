Suriye Milli Ordusu'ndan 'Resulayn Tümeni'

16.10.2019 23:35

Suriye Milli Ordusu, terör örgütü YPG/PKK ile daha etkin mücadele için 'Resulayn Tümeni'nin kurulduğunu duyurdu.

Suriye Milli Ordusu, terör örgütü YPG/PKK ile daha etkin mücadele için Resulayn Tümeni'nin kurulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edilerek, "Sayenizde evimize döndük" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA