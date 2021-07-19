Suriye Milli Ordusu'ndan Bab'da huzur operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suriye Milli Ordusu'ndan Bab'da huzur operasyonu

Suriye Milli Ordusu'ndan Bab'da huzur operasyonu
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Suriye Milli Ordusu (SMO), ülkenin kuzeyindeki Bab ilçesinde, terör örgütlerine karşı huzur operasyonu düzenledi.

Suriye Milli Ordusu (SMO), ülkenin kuzeyindeki Bab ilçesinde, terör örgütlerine karşı huzur operasyonu düzenledi.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da, SMO, terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ hücrelerine yönelik huzur operasyonunda 40 kişiyi yakaladı.

Milli ordu içerisinde yer alan 3. Kolordu ve yerel askeri polislerin kontrolünde yapılan huzur operasyonunda gözaltına alınan kişilerin, Kurban Bayramı'nda saldırı hazırlığında olduğu öğrenildi.

Ayrıca huzur operasyonu kapsamında, uyuşturucu kaçakçılarına da baskın düzenlendi.

Sabaha karşı yapılan operasyonda yakalanan terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ mensubu teröristler tutuklandı.

Suriye Geçici Hükümetine bağlı SMO, ülkenin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerinde, sınırları koruma ve asayiş görevlerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

Erdoğan: '(KKTC) Ziyaretimiz sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la bir araya gelecek, milli davamıza ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair...
Erdoğan: "(KKTC) Ziyaretimiz sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la bir araya gelecek, milli davamıza ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair...
Ekipler seferber oldu! Kaçan kurbanlık dana, ortalığı birbirine kattı
Ekipler seferber oldu! Kaçan kurbanlık dana, ortalığı birbirine kattı
Son dakika! Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 2'si çocuk toplam 6 sivil öldü
Son dakika! Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 2'si çocuk toplam 6 sivil öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Yıldız Tilbe Hakan Sabancı
Spor Mustafa Er Fatih Terim Mehmet Topal Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Suriye Milli Ordusu'ndan Bab'da huzur operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 15:48:10. #1.16#

title