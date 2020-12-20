Suriye Milli Ordusu'ndan Ayn İsa'da YPG/PKK'ya yönelik operasyon
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Suriye Milli Ordusu'ndan Ayn İsa'da YPG/PKK'ya yönelik operasyon

20.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:45
Suriye Milli Ordusu'ndan Ayn İsa'da YPG/PKK'ya yönelik operasyon

Suriye Milli Ordusu (SMO), Ayn İsa bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Ayn İsa bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu.

Suriye Milli Ordusu, Ayn İsa bölgesini terör örgütü YPG/PKK'dan temizlemek için operasyon başlattı. Operasyonda terör örgütünün mevzileri hedef alındı. Dün gece başlayan operasyon sırasında şiddetli çatışmalar yaşandı. YPG/PKK'nın kullandığı bazı silahların imha edildiği öğrenildi. SMO, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bölgeye askeri sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Suriye Milli Ordusu, Ayn İsa çevresinde en az 3 köyü terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmıştı. - TEL ABYAD

Suriye Milli Ordusu'ndan Ayn İsa'da YPG/PKK'ya yönelik operasyon
Suriye Milli Ordusu'ndan Ayn İsa'da YPG/PKK'ya yönelik operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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