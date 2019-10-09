Suriye Milli Ordusu komutanları sınırda inceleme yapıyor
Suriye Milli Ordusu komutanları sınırda inceleme yapıyorŞANLIURFA - Suriye Milli Ordusu komutanları sınırda inceleme yapıyor.
Suriye Milli Ordusu komutanları sınırda inceleme yapıyor
ŞANLIURFA - Suriye Milli Ordusu komutanları sınırda inceleme yapıyor.
Suriye Milli Ordusu'nun komutanları, Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Akçakale ilçesinde inceleme yapıyor. Araçlarla sınır hattında devriye atan komutanlar, yapılan hazırlıkları yerinde gördü.
Komutanlar, Türkiye'nin operasyonu başlatmasının ardından Telabyad'a geçiş yapacak.