Suriye Milli Ordusu da Fırat'ın doğusuna girdi
TEL Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi.
TEL Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dün terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, SMO unsurları Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi.
SMO, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu adı altında TSK'ye destek vererek önemli katkılarda bulunmuştu.