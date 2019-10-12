Suriye Milli Ordusu bir köyü daha terörden temizledi

Suriye Milli Ordusu bir köyü daha terörden temizledi

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad doğusunda bulunan Cendavi köyünü terör örgütü YPG/PKK'dan temizledi.

12.10.2019 18:52
Suriye Milli Ordusu bir köyü daha terörden temizledi

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad doğusunda bulunan Cendavi köyünü terör örgütü YPG/PKK'dan temizledi.


Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad doğusunda bulunan Cendavi köyünü Terör Örgütü YPG/PKK'dan temizlediğini duyurdu.


Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu düzenlediği Barış Pınarı Harekatı kapsamında 19 köyün terör örgütü YPG/PKK'dan temizlendiği aktarıldı. - TEL ABYAD

Kaynak: İHA
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