Suriye Milli Ordusu bir köyü daha terörden temizledi
Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad doğusunda bulunan Cendavi köyünü terör örgütü YPG/PKK'dan temizledi.
Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad doğusunda bulunan Cendavi köyünü terör örgütü YPG/PKK'dan temizledi.
Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad doğusunda bulunan Cendavi köyünü Terör Örgütü YPG/PKK'dan temizlediğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu düzenlediği Barış Pınarı Harekatı kapsamında 19 köyün terör örgütü YPG/PKK'dan temizlendiği aktarıldı. - TEL ABYAD