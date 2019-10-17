Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nda 71 şehit verdi
TEL Suriye Mili Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonlarda, 71 askerini şehit verdi.
TEL Suriye Mili Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonlarda, 71 askerini şehit verdi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı, 9. gününde devam ediyor.
SMO, Tel Abyad ve Rasulayn kırsalında YPG/PKK'lı teröristlerle gün içinde girilen şiddetli çatışmalarda 7 şehit verdi. Yaralanan 20 SMO askeri tedavi altında alındı.
Böylece harekatın başından bu yana SMO'nun 71 askeri şehit olurken, 207 askeri yaralandı.