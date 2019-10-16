Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nda 46 şehit verdi

16.10.2019 10:41

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 46 şehit verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda ilk bir hafta geride kaldı.

Harekat kapsamında, şu ana kadar 637 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezleri ile 56 köy terörden arındırıldı. Suriye-Türkiye sınırındaki çeşitli noktalarda YPG/PKK'lılarl çatışmalar sürüyor.

46 SMO ASKERİ ŞEHİT OLDU

9 Ekim'de başlayan harekatın ilk haftasında 46 SMO askeri şehit düştü, 136 asker ise yaralandı.

NE OLMUŞTU?

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. güne girildi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn'daki terör mevzileri ateş altına alındı. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 637 olarak açıklandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın 8'inci gününde, gözler Fırat'ın batısındaki Münbiç'e çevrildi. Resulayn'da şehir merkezlerine girilmesinin ardından, gözler şimdi Menbiç'te.

Kaynak: AA