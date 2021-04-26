Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 2 bin aileye gıda kolisi dağıttı
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Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 2 bin aileye gıda kolisi dağıttı

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 2 bin aileye gıda kolisi dağıttı
Anadolu Ajansı / Eşref Musa - Haberler | Güncel

Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesinde, 2 bin aileye gıda yardımında bulundu.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesinde, 2 bin aileye gıda yardımında bulundu.

Bir yandan bölge halkını teröristlerden koruma görevini yürüten SMO, bir yandan da insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

SMO bünyesindeki 20. Tümen güçlerinin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yaklaşık 13 köyde yaşayan 2 bin aileye gıda kolisi dağıttığı bildirildi.

20. Tümen'in insani yardım çalışmaları sorumlusu Doktor Abdülaziz Fares, AA muhabirine, ramazan ayı nedeniyle yardıma muhtaç ailelere yönelik yardım kampanyası başlatıldığını söyledi.

Yardım kampanyasının, şimdiye kadar 13 köyde yürütüldüğünü aktaran Fares, yardımların Nus Tel, Hurubi, Udvaniyye, Saadon ve Şartat köylerinde devam edeceğini belirtti.

Fares, ramazan ayının, Barış Pınarı Harekatı bölgesi sakinlerine ve tüm Müslümanlara hayırlar getirmesini diledi.

Udvaniyye köyü sakini Ebu Rahme de ilk defa bu köylerde yardım faaliyeti düzenlendiğini vurguladı.

SMO'nun 20. Tümeni'ne, yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkürlerini ileten Ebu Rahme, çalışmaların devamını ümit ettiğini dile getirdi.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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