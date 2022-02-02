Suriye Milli Ordusu, Bab ilçesini hedef alan YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu - Haberler
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Suriye Milli Ordusu, Bab ilçesini hedef alan YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu

AA, Hişam Hac Ömer - Güncel
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Suriye Milli Ordusu, Bab ilçesini hedef alan YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu

Suriye Milli Ordusu (SMO), ülkenin kuzeyindeki Bab ilçe merkezine füze saldırıları düzenleyen terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri hedef aldı.

Suriye Milli Ordusu (SMO), ülkenin kuzeyindeki Bab ilçe merkezine füze saldırıları düzenleyen terör örgütü YPG/ Pkk'ya ait mevzileri hedef aldı.

SMO'ya bağlı 2. Kolordu birlikleri, Fırat Kalkanı Harekatı sahasındaki Bab ilçe merkezine akşam saatlerinde roket saldırısı düzenleyen YPG/ Pkk'lı teröristlerin mevzilerini bombalayarak karşılık verdi.

Bab ilçe merkezinin batısında yer alan Şeale, Neyrabiye ve Tel Anep bölgelerindeki YPG/ Pkk mevzileri, SMO unsurlarınca roket atışlarıyla bombalandı.

Muhalif askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, örgüt saflarında çok sayıda ölü ve yaralı bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın akşam saatlerinde Bab ilçe merkezine düzenlediği roketli saldırıda 9 sivil yaşamını yitirmiş, 30 sivil yaralanmıştı.

Suriye Milli Ordusu, Bab ilçesini hedef alan YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu

Suriye Milli Ordusu, Bab ilçesini hedef alan YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu

Suriye Milli Ordusu, Bab ilçesini hedef alan YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu

Suriye Milli Ordusu, Bab ilçesini hedef alan YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu

AA / Hişam Hac Ömer - Güncel

Suriye Milli Ordusu, Terör, PKK, YPG, Güncel, Haber

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