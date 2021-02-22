Suriye Milli Ordusu Ayn İsa'da terör örgütü YPG/PKK mevzilerini vurdu
22.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:43
Suriye Milli Ordusu (SMO), Ayn İsa bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri vurdu.
Suriye Milli Ordusu (SMO), Ayn İsa bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri vurdu.
Suriye Milli Ordusu (SMO), Ayn İsa bölgesini terör örgütü YPG/PKK'dan temizlemek amacıyla operasyon başlattı. Operasyonda terör örgütünün mevzileri hedef alındı.Operasyon kapsamında bölgedeki YPG/PKK mevzileri vuruldu. SMO, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bölgeye askeri sevkiyat yapıldığını açıkladı.
- Suriye
Kaynak: Demirören Haber Ajansı