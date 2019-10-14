Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevkıyatı sürüyor

14.10.2019 18:30

Suriye Milli Ordusu askerleri, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti.



Azez ile Çobanbey'den yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'e ulaştı. Askerler, ardından da Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlarla Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkıyatların devam edeceği öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İHA