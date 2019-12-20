Suriye Milli Ordusu askerlerinden Resulayn'da nöbet değişimi
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Suriye Milli Ordusu askerlerinden Resulayn'da nöbet değişimi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Resulayn'da nöbet değişimi yaptı.

20.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:33
Suriye Milli Ordusu askerlerinden Resulayn'da nöbet değişimi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce () 'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, 'da nöbet değişimi yaptı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, TSK ile birlikte görev alan SMO askerlerinin bir bölümü, nöbet değişimi yaptı. SMO askerlerinin, görev süresi dolduğu için nöbet değişimi gerçekleştirdiği belirtildi. Sınır kapısında bekleyen SMO askerleri, sivil otobüslerle bölgeden alınırken, yerlerine takviye ekipler yönlendirildi.


Kaynak: DHA
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