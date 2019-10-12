- Suriye Milli Ordusu 5 köyü daha terörden temizledi

- Suriye Milli Ordusu 5 köyü daha terörden temizledi

- Suriye Milli Ordusu 5 köyü daha terörden temizlediTEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad doğusunda bulunan 5 köyü terör örgütü YPG/PKK'dan temizledi.

12.10.2019 19:49

- Suriye Milli Ordusu 5 köyü daha terörden temizledi

TEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad doğusunda bulunan 5 köyü terör örgütü YPG/PKK'dan temizledi.

Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad doğusunda bulunan Cendavi köyü, Doğu Sadiya, Batı Sadiya, Diyaba, Dabaa köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediğini duyurdu.

Kaynak: İHA
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