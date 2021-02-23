Suriye lirasında çöküş sürüyor
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Suriye lirasında çöküş sürüyor

23.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:36
Suriye lirasında çöküş sürüyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 5 bin liralık yeni banknotları piyasaya sürmesinin ardından geçen bir ayda, yerel para birimi Suriye lirası (SL) yüzde 13,3 değer kaybederken, 1 ABD doları 3 bin 400 SL seviyesine ulaştı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 5 bin liralık yeni banknotları piyasaya sürmesinin ardından geçen bir ayda, yerel para birimi Suriye lirası (SL) yüzde 13,3 değer kaybederken, 1 ABD doları 3 bin 400 SL seviyesine ulaştı.

Ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği ülkede Esed rejiminin 5 bin liralık yeni banknotları piyasaya sürmesiyle Suriye lirasının değer kaybı hızlandı.

Yeni banknotların piyasaya sürüldüğü 24 Ocak'ta 1 dolar yaklaşık 3000 Suriye lirasına denk gelirken, bugün itibariyle bu rakam 3400 Suriye lirasına ulaştı.

Böylece Suriye lirası dolar karşısında bir ayda yaklaşım yüzde 13,3 değer kaybı yaşadı.

Suriye'de on yıllardır süren ekonomik kriz, 2011'de patlak veren iş savaşla derinleşti.

Esed rejimi ve destekçilerinin kaynakları halkıyla savaşmak için kullanması ve altyapıyı yok etmesi, ülke ekonomisini darboğaza soktu.

Kontrol altında tuttuğu bölgelerde gasp, kaçakçılık ve yağmacılık yapan yerli ve yabancı milis grupları destekleyen rejimin bastığı bol sıfırlı banknotlar, Suriye lirasının çöküşünü durduramadı.

Esed rejiminin işlediği insanlığa karşı suçlar karşısında ABD ve Avrupa Birliği tarafından ekonomik yaptırımlara maruz kalması, Suriye lirasının hızla değer kaybetmesine yol açtı.

İç savaş öncesi 1 dolar 50 Suriye lirasına karşılık geliyordu. Böylece Suriye lirasını iç savaş sırasında 68 kat değer yitirmiş oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

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