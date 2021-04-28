Suriye lezzetlerine Türklerin ilgisi artıyor
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Suriye lezzetlerine Türklerin ilgisi artıyor

İhlas Haber Ajansı / MURAT ERGİN - Haberler | Ekonomi

Suriye lezzetlerine Türklerin ilgisi artıyor Suriye'de yaşanan savaş ve iç karışıklıkların ardından Türkiye'ye göç eden Suriyeliler, İstanbul'un bazı noktalarında gıda sektöründe önemli yatırımlar yapıyor.

Suriye lezzetlerine Türklerin ilgisi artıyor

İSTANBUL - Suriye'de yaşanan savaş ve iç karışıklıkların ardından Türkiye'ye göç eden Suriyeliler, İstanbul'un bazı noktalarında gıda sektöründe önemli yatırımlar yapıyor. Suriye'nin yöresel lezzetlerini Türkiye'de tanıtan Suriyeliler, Suriye'nin yöresel lezzetlerine Türkiye'de yaşayanların da ilgi gösterdiğini söylüyor.

Suriye'den Türkiye'ye göç eden Suriyeliler İstanbul'da açtıkları lokanta ve benzeri işletmeler ile Suriye lezzetlerini tanıtıyor. Özellikle İstanbul'un Fatih bölgesinde yoğunlaşan Suriyelilerin işletmeleri bölgede küçük esnafın işlerinin canlı kalmasına da katkı sağlıyor. Ağırlıklı olarak gıda sektöründe faaliyet gösteren Suriyeliler birkaç yıl öncesine kadar İstanbul'da iş kurarken zorluklar yaşadığını belirtirken son dönemde Türkiye'de yaşayanların da Suriye lezzetlerine ilgi gösterdiğini söylüyor.

İstanbul Fatih'te lokanta açan Muhammet Ata, Suriye ve Türk mutfaklarının birbirine benzediğini söyleyerek, iki mutfak arasında çok fazla fark olmadığını belirtti. 5 yıl önce Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle Türkiye'ye geldiğini söyleyen Ata, "Suriye'de daha önce lokanta işiyle uğraşıyordum. İç karışıklık ve savaş nedeniyle Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldım. Suriye ve Türk mutfağı birbirine çok benzediği için burada da lokanta açtım. Türkler de Suriye yemeklerine ilgi gösteriyor. Ramazan ayında paket servis yapmaya başladık. Baharat ağırlıklı yemekleri Türkler de Suriyeliler de seviyor. Kısıtlamalara ve tedbirlere uyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Suriye lezzetlerine Türklerin ilgisi artıyor
Suriye lezzetlerine Türklerin ilgisi artıyor
Suriye lezzetlerine Türklerin ilgisi artıyor
Suriye lezzetlerine Türklerin ilgisi artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ERGİN

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