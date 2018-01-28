Suriye Kültür Bakanlığı: Türkiye'nin Afrin Harekâtında Tarihi Eserler Saldırıya Uğruyor

Suriye Kültür Bakanlığı'na bağlı Antik Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 'Türkiye'nin Afrin'deki hava operasyonlarında tarihi eserleri de hedef aldığını, bu kapsamda son olarak Ain Dara Tapınağı'nın zarar gördüğünü' açıkladı.

Resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre kurum, dünyadaki tüm ilgili uluslararası kuruluşlara, "Afrin'deki arkeolojik ve kültürel eserleri hedef almaması için Türkiye'ye baskı uygulayın" çağrısı yaptı.

Türkiye'yi kınayan kurum, "harekatın Suriye kimliği ile Suriye halkının geçmişi, bugünü ve geleceğine yönelik bir saldırı olduğunu" belirtti.

İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi de Zeytin Dalı Harekatı'nda Ain Dara Tapınağı'nın zarar gördüğünü belirtti.

Demir Çağı'ndan kalma Ain Dara'nın son haliyle ilgili bazı fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı ancak bunların doğruluğu bağımsız kaynaklar tarafından henüz teyit edilmedi.

Konuyla ilgili Türkiye'den henüz bir resmi açıklama yapılmadı.