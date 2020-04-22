Suriye konulu üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Astana sürecinin başarısı vurgulandı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda Astana formatının öncü rol oynadığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda Astana formatının öncü rol oynadığını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, telekonferans yöntemiyle yapılan Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısında Suriye'de gelişen durumun detaylı şekilde ele alındığı bildirildi.

Bakanların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca Rusya, İran ve Türkiye'nin Suriye'nin egemenliği ve bütünlüğüne koşulsuz saygı gösterme taahhüdünü yineledikleri belirtilen açıklamada, "Sahadaki durumun istikrara kavuşması, mültecilerin ve yerinden olanların dönüşünü kolaylaştırma, sivil nüfusun insani sorunlarının çözülmesi, Cenevre'deki Anayasa Komitesi çerçevesinde Suriyeliler arasında diyalog sağlanması dahil Suriye krizinin çözümünün bütün bileşenlerinde Astana formatının öncü rolü vurgulandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, toplantıda İdlib'deki durumun tartışılması esnasında, 5 Mart'ta Rusya ve Türkiye arasında yapılan protokolün bölgede kötüye giden durum karşısında önemli sonuçlar elde edilmesine neden olduğunun vurgulandığı aktarıldı.

"Yasa dışı silahlı grup Heyet Tahrir Şam"ın engellemelerine rağmen bu sonuçların elde edildiği belirtilen açıklamada, toplantıda İdlib'de ılımlı muhalifleri teröristlerden ayırmak için daha fazla çaba gösterilmesi konusunun ele alındığı ifade edildi.

Anayasa Komitesi Hazırlık Komisyonunun bir sonraki toplantının gündemi konusunda anlaşmaya varmasından dolayı her üç bakanın memnuniyet duyduğu vurgulanan açıklamada, "Astana formatında garantör ülkelerin bakanları, bu toplantının salgın durumu müsaade eder etmez Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in yardımıyla yapmasını umuyor." ifadesi yer aldı.

Astana formatında bir sonraki üçlü liderler zirvesinin İran'da yapılacağı hatırlatılan açıklamada, "Muhataplar, Suriye ve bölgede bir bütün olarak istikrar ve güvenliğin sağlanması adına Rusya, İran ve Türkiye'nin çabalarını birleştirme, Astana formatı çerçevesinde etkin iş birliğini sürdürme kararlılıklarını teyit etti." değerlendirmesine yer verildi.

Ayrıca her üç bakanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını çerçevesinde uluslararası organizasyonların bölgeye insani yardımlarını hızlandırması gerektiği konusunda uzlaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA