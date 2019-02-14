'Suriye' konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından açıklama yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi ardından liderler açıklama yapıyor.

'Suriye' konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından açıklama yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi ardından liderler açıklama yapıyor.

Kaynak: Dunya.com

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