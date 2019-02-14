'Suriye' konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından açıklama yapılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi ardından liderler açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi ardından liderler açıklama yapıyor.
Kaynak: Dunya.com