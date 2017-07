Suriye Konulu Astana 5 Toplantısı - Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiev

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiev, Humus'un belli kısımları ve Doğu Guta'daki çatışmasızlık bölgelerinin sınırlarının belirlendiğini bildirdi.



Suriye konulu 5. Astana toplantısının ilk gününde, Türkiye, Rusya ve İran heyetleri ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



Sabah başlayan teknik görüşmelerin ardından, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, askeri muhalefet ve Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile de bir araya geldi.



Bu sırada, Rus ve İranlı heyetler, rejimin BM temsilcisi Beşşar Caferi liderliğindeki heyetle görüştü.



Rus heyetin lideri Lavrentiev, toplantıların sona ermesinin ardından basına açıklama yaptı.



Lavrentiev, "Sadece 'çatışmasızlık bölgeleri'nin sınırlarının çizilmesinde değil, bölgelerde yer alacak kontrol güçlerinin oluşturulmasını düzenleyen belgeyle ilgili zorluklar var. Güçlerin statüsünün ve silah kullanma yetkileriyle ilgili belgenin oluşturulması konusunda zorluklar var." dedi.



Humus ve Şam'da anlaşmaya varıldı



Rejimin cezaevlerindeki tutukluların serbest bırakılması ve çatışmasızlık bölgelerindeki mayınların temizlenmesi konularının çatışmasızlık bölgeleri uygulanmasının başlatılmasına bağlı olduğunu belirten Lavrentiev, şöyle konuştu:



"İki bölgede (Humus vilayetinin belli kısımları ve Şam'ın Doğu Guta bölgesi) sınırlar belirlendi. İdlib ve güney bölgeyle ilgili sorun var. Ancak bu konuda fikir birliğine varmamız uzak değil." ifadelerini kullandı.



İdlib ve güney bölge üzerinde anlaşmaya varılamaması halinde başka seçenek olup olmadığı sorulan Lavrentiev, "Her seçenek olabilir. İdlib'in de dahil olduğu üç bölge seçeneği var. Bir de iki orta bölgeyle ilgili seçenek var." yanıtını verdi.



Lavrentiev, Rus askerlerinin güney cephesinde konuşlanıp konuşlanmayacağı sorusu üzerine, şunları kaydetti:



"Rusya savunma bakanlığından temsilcilerin orada bulunup bulunmayacağını şimdiden söylemek zor. Genel olarak Rusya askeri polisinin güvenlikli bölgelerde tampon bölgelerde bulunması öngörülüyor. Bu konuda henüz anlaşma sağlanmadı. Bu çatışmasızlık bölgelerindeki güçlerin statüsüne bağlı bir konu."



2-3 hafta içinde güçler konuşlanacak



Yarın anlaşmanın sağlanması halinde güçlerin ne zaman konuşlandırılacağı sorulan Lavrentiev, "Kontrol güçlerinin yerleştirilmesiyle ilgili somut adımlar, belgenin imzalanmasını takip eden 2-3 hafta içinde atılabilir." cevabını verdi.



Lavrentiev, garantör ülkeler arasında koordinasyon merkezi kurulmasına ilişkin belgenin de yarın imzalanabileceğini söyledi.