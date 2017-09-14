Suriye Konulu 6. Astana Toplantısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiev, dördüncü çatışmasızlık bölgesi üzerinde anlaşmaya çok yakın olduklarını belirterek İdlib'de Türkiye, Rusya ve İran'dan gözlemci güçlerin yer almasını öngördüklerini bildirdi.



Lavrentiev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu 6. toplantının ilk gününü, görüşmelerin yapıldığı Rixos President Oteli'nde basın mensuplarına değerlendirdi.



"Dördüncü çatışmasızlık bölgesi üzerinde anlaşmaya çok yakınız." diyen Lavrentiev, "İran ve Türk heyetleriyle görüştük. BM Temsilcisi Staffan de Mistura ve ABD temsilcisi ile de görüştük. Tüm taraflar olumlu tavır sergiliyor." ifadesini kullandı.



Lavrentiev, dört çatışmasızlık bölgesini içeren paketin en önemli unsurunun bölgelerde görev alacak güçlerle ilgili olduğunu belirtti.



Rus Temsilci, "Bu toplantı çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması açısından sonuncudur. Ancak Suriye krizinde çözülecek çok konu var. Astana süreci devam edecek." diye konuştu.



Bir gazetecinin İdlib'de hangi güçlerin yer alacağına ilişkin sorusuna Lavrentiev, "Üç garantör ülkeden de gözlemcilerin yer alması öngörülüyor. Humus ve Doğu Guta'da olduğu gibi İdlib bölgesinde de Rus askeri polisi görev alacak." yanıtını verdi.



Lavrentiev, çatışmasızlık bölgelerinin uygulanmasını denetleyecek koordinasyon komitesinin kurulmasıyla ilgili anlaşmaya varıldığını ifade etti.



Ekim ayında yapılması muhtemel 7. toplantıya yeni gözlemci ülkelerin katılabileceğini bildiren Lavrentiev, ABD'nin rolüne ilişkin şunları söyledi:



"Biz, Amerikalı ortaklarımızla iletişimimizde sürekli söylüyoruz. Suriye topraklarında ABD unsurlarının bulunması yasa dışıdır. Uluslararası hukuk açısından ABD güçlerinin (rejimin kontrol ettiği) yerleşimleri bombalamasına izin verilemez."



Lavrentiev, bir soru üzerine, "Kürtlerle ilgili konulara değinilmedi. Bir sonraki Astana toplantılarında ele alacağız." bilgisini verdi.