Suriye Konulu 5. Astana Toplantısı Sona Erdi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da beşincisi düzenlenen Suriye toplantısı, sona erdi. Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, "çatışmasızlık bölgeleri"ne ilişkin ayrıntıları görüşmek için Ortak Çalışma Grubu oluşturma ve gelecek ay yeniden bir araya gelme kararı aldı.



Toplantıya katılan Askeri Muhalefetin Sözcüsü Ahmed Bırri de "Tutukluların serbest bırakılması bizim ana hedefimizdi. Bu konu gelecek günlerde ele alınacak. Bir sonraki Astana toplantısına hazır olacağına inanıyorum." diye konuştu.



Bırri, bir gazetecinin "İdlib ve çevresinde kurulacak çatışmasızlık bölgesine Türk güvenlik güçlerinin konuşlanıp konuşlanmayacağına" ilişkin sorusuna ise "Baştan beri Suriye'ye girmesini istedik. Şimdi de girecek olan Türk güvenlik güçlerinin çatışan taraf olarak değil, iki taraf arasındaki tampon güç olarak girmesi söz konusu." cevabını verdi.