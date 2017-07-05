Suriye Konulu 5. Astana Toplantısı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da beşincisi düzenlenen Suriye toplantısının son gününde, taraflar, "çatışmasızlık bölgeleri"ne dahil edilecek alanlar, bölgelerin sınırları, güvenliği ve idaresi konularını görüşüyor.



Astana'da dün başlayan toplantı, Rixos President Oteli'nde Türkiye, Rusya, İran, askeri muhalefet ve rejim heyetleri arasındaki ikili görüşmelerle sürüyor.



Kazakistan Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Anuar Caynakov, ana toplantının TSİ 13.00 civarında başlayacağını bildirdi.



Toplantıya katılan kaynaklardan dün, Rusya'nın heyetlere, güney cephesinin durumunu ABD ile görüşmek istediği bilgisi edinilmişti.



Garantör ülkelerin görüştüğü diğer konuları, "çatışmasızlık bölgeleri"nin sınırları boyunca güvenlikli bölgelerin belirlenmesi, mayınların temizlenmesi, bölgelerin güvenliğini sağlayacak kontrol güçlerinin yapısı, ateşkesin denetlenmesi için garantörler arasında koordinasyon merkezi kurulması ve rejim cezaevlerindeki tutukluların serbest bırakılması oluşturuyor.



Astana toplantılarının ilki 23-24 Ocak'ta Türkiye ve Rusya öncülüğünde, iki ülkenin garantörlüğünde sağlanan ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle düzenlenmişti. Türkiye, Rusya, İran, BM, muhalefet ve rejim heyetleri, ateşkesi izlemek için üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı.



Yalnızca garantör ülkelerin katıldığı 6 Şubat'taki toplantıda izleme mekanizmasına ilişkin teknik detaylar ele alınmıştı. Tüm taraflar, 15-16 Şubat'taki ikinci toplantıda yeniden bir araya gelmişti. Astana 3 toplantısı da 14-15 Mart'ta yapılmıştı. Toplantıda İran'ın, Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra ateşkesin garantörü olmasında anlaşılmıştı.



Garantörler, 3-4 Mayıs'ta düzenlenen 4. toplantıda, rejim ve muhalefet arasında çatışmaların en yoğun olduğu İdlib ili ve çevresi, Humus ilinin kuzeyindeki belli bölgeler, başkent Şam'daki Doğu Guta, Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerinde "çatışmasızlık bölgeleri" kurulmasına karar vermişti.