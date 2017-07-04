Suriye Konulu 5. Astana Toplantısı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da beşincisi düzenlenen Suriye konulu toplantıda, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran, "çatışmasızlık bölgeleri"ne ilişkin farklı teklifleri değerlendiriyor.



5. Astana toplantısı, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında, JW Marriot Otel'de gerçekleştirilen ikili görüşmelerle devam ediyor.



Sabah saatlerinde üç ülke heyetlerinin teknik düzeyde yaptığı toplantıların ardından TSİ 15.00 sularında heyet başkanlarının katıldığı ikili görüşmelere geçildi.



Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, teknik görüşmelerde masada farklı teklifler yer alıyor.



Ruslar, çatışmasızlık bölgesini 3'e düşürmeyi teklif etti



Buna göre, Rus heyet, geçen turda karar verilen 4 çatışmasızlık bölgesinin sayısını 3'e düşürmeyi teklif etti.



Rusya, İdlib ili ve ona komşu Lazkiye, Hama ve Halep vilayetlerinin belirli bölgeleri, Humus ilinin kuzeyindeki belirli bölgeler, başkent Şam'daki Doğu Guta, güneydeki Dera ve Kuneytra vilayetleri olmak üzere 4 alandan oluşan "çatışmasızlık bölgeleri"nden Dera ve Kuneytra'nın çıkartılmasını önerdi.



Rus heyetinin, Ürdün sınırındaki Dera ve Kuneytra'nın durumunu ABD ile görüşmeyi tercih ettiği öğrenildi.



Ulusal uzlaşma komitesi önerisi



Teknik görüşmelerde Rus heyetin masaya getirdiği bir diğer konu da Suriyeliler arasında "ulusal uzlaşma komitesi" kurulması. Askeri muhalefetin sıcak bakmadığı teklife ilişkin ayrıntı bulunmuyor.



Ancak, bu konular henüz karara bağlanmış değil. Garantör ülkelerin görüşmeleri sürüyor.



Garantör ülkelerin gündemindeki diğer konuları, 3 ülke arasında koordinasyon komitesinin kurulması, rejim cezaevlerindeki tutukluların serbest bırakılması, insani yardımların ulaştırılması, çatışmasızlık bölgelerindeki mayınların temizlenmesi oluşturuyor.



Ürdün ve ABD'den diplomatların da katıldığı toplantılarda, Birleşmiş Milletler'i (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura temsil ediyor. Türk heyetinin başında da Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal bulunuyor.



Rusya'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran'ı ise Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Ensari temsil ediyor.



Tüm taraflar yarın bir araya gelecek



Tüm tarafların bir araya geleceği ana toplantının, yarın Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov başkanlığında yapılması bekleniyor.



Astana toplantılarının ilki 23-24 Ocak'ta Türkiye ve Rusya öncülüğünde, iki ülkenin garantörlüğünde sağlanan ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle düzenlenmişti. Türkiye, Rusya, İran, BM, muhalefet ve rejim heyetleri, ateşkesi izlemek için üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı.



Yalnızca garantör ülkelerin katıldığı 6 Şubat'taki toplantıda izleme mekanizmasına ilişkin teknik detaylar ele alınmıştı. Tüm taraflar, 15-16 Şubat'taki ikinci toplantıda yeniden bir araya gelmişti. Astana 3 toplantısı da 14-15 Mart'ta yapılmıştı. Toplantıda İran'ın da Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra ateşkesin garantörü olmasında anlaşılmıştı. Garantörler, 3-4 Mayıs'ta düzenlenen 4. toplantıda, rejim ve muhalefet arasında çatışmaların en yoğun olduğu alanlarda "çatışmasızlık bölgeleri" kurulmasına karar vermişti.