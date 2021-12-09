Suriye konulu 17. Astana Görüşmelerinde ana gündem Anayasa Komitesi olacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suriye konulu 17. Astana Görüşmelerinde ana gündem Anayasa Komitesi olacak

Suriye konulu 17. Astana Görüşmelerinde ana gündem Anayasa Komitesi olacak
AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 21-22 Aralık'ta yapılacak Suriye konulu 17. Astana Görüşmelerinde, Cenevre'deki Anayasa Komitesi çalışmaları ana gündem maddesi olarak masaya yatırılacak.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 21-22 Aralık'ta yapılacak Suriye konulu 17. Astana Görüşmelerinde, Cenevre'deki Anayasa Komitesi çalışmaları ana gündem maddesi olarak masaya yatırılacak.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye'den rejim ile askeri muhalefet heyetleri hazır bulunacak.

Görüşmelerde Birleşmiş Milletler (BM) özel heyeti başta olmak üzere Ürdün, Lübnan ve Irak gözlemci statüsüyle yer alacak.

BM himayesinde Cenevre'de yürütülen Suriye Anayasa Komitesi müzakere sürecine ivme kazandırmak amacıyla görüşmelerde ana gündem maddesi komite çalışmaları olacak.

Bunun yanı sıra taraflar, Suriye'deki güncel durum, gerginliği azaltma bölgelerinde daha önce varılan anlaşmalar çerçevesinde sükuneti koruma görevlerini de masaya yatıracak.

Görüşmeler kapsamında garantör ülke heyetleri ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcileri arasında alıkonulanlarla ilgili çalışma grubu toplantısı da yapılacak.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 21-22 Aralık'ta gerçekleşecek görüşmelerde taraflar ikili ve üçlü toplantılarda bir araya gelecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ana oturum yapılmayacak. Suriye konulu 17. Astana Görüşmelerinin sonuç bildirisi resmi kaynaklarda yayımlanacak.

İki gün önce evden çıkıp bir daha görülmeyen Neslihan, hiç beklenmedik yerde bulundu

İki gün önce evden çıkıp bir daha görülmeyen Neslihan, hiç beklenmedik yerde bulundu

 Doktorla tartışan Selin'in maske ve aşı karşıtı olduğu ortaya çıktı

Doktorla tartışan Selin'in maske ve aşı karşıtı olduğu ortaya çıktı

 Minibüse binen işçiyi 'Çamurlusun in' diyerek araçtan kovan şoför bin pişman olacak

Minibüse binen işçiyi "Çamurlusun in" diyerek araçtan kovan şoför bin pişman olacak

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title