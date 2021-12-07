Suriye konulu 17. Astana Görüşmeleri 21-22 Aralık'ta Kazakistan'da yapılacak

NUR Suriye krizine çözüm bulunması amacıyla Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde 2017'de başlatılan Astana Görüşmelerinin 17'sinin 21-22 Aralık'ta Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılacağı bildirildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye konulu 17. Astana Görüşmelerinin düzenleneceği tarihin netleştiğini belirtti.

Smadiyarov, görüşmelerin 21-22 Aralık'ta Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılacağını ve garantör ülkeler dahil tüm ilgili tarafların katılımlarını onayladıklarını kaydetti.

En son 7-8 Temmuz'da Nur Sultan'da gerçekleştirilen Suriye konulu 16. Astana Görüşmelerinde, Suriye'deki güncel durum, insani yardımların ulaştırılması, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması, mahkumların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi konular masaya yatırılmıştı.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

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