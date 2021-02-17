Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı sona erdi

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı'nın sona ermesinin ardından Suriye Askeri Muhalefet Heyeti Başkanı Ahmet Tuma, Anayasa Komitesi'nin Cenevre'deki toplantıları için net bir çalışma planın hayata geçirilmesini ve anayasa yazımına geçilmesini...

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı'nın sona ermesinin ardından Suriye Askeri Muhalefet Heyeti Başkanı Ahmet Tuma, Anayasa Komitesi'nin Cenevre'deki toplantıları için net bir çalışma planın hayata geçirilmesini ve anayasa yazımına geçilmesini gündeme getirdiklerini belirtti.

Soçi kentinde Türkiye, Rusya, İran heyetleri ile Suriye muhalefeti ve Esed rejimi temsilcilerinin katıldığı 15. Garantörler Toplantısı sona erdi.

Tuma ve askeri muhalefet heyeti sözcüsü Eymen el-Asimi, toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan ve Esed rejimi tarafından sürekli baltalanan anayasa görüşmelerine değinen Tuma, "Hazırlık döneminden çıkıp artık anayasa yazımına ilişkin belli bir çalışma planı ve zaman çizelgesine ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptık." dedi.

Tuma, toplantıda İdlib'deki ateşkesin ele alındığını belirterek, İdlib'de geçen sene varılan ateşkesin sonucunda bölgede insani durumun istikrara kavuşmaya başladığını gözlemlediklerini söyledi.

"400 bin civarı Suriyeli halen tutuklu"

Suriye'de siyasi çözümden yana olduklarını vurgulayan Tuma, uluslararası toplumdan Suriye'deki savaşın son bulması ve siyasi sürecin hayata geçirilmesi için Esed rejimine baskı yapmasını istedi.

Soçi'deki toplantıyı değerlendiren Tuma, "Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile yaptığımız görüşme çok yapıcı ve netti. Anayasa Komitesi çalışmalarının karşılaştığı zorlukları konuştuk. Pedersen, bu durumun rejimin oyalamalarından etkilendiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Tuma, toplantıda Esed rejiminin zindanlarındaki tutuklular konusuna da değindiklerini vurgulayarak, "Rejimin zindanlarında 400 bin civarı Suriyeli halen tutuklu bulunuyor. 1980'li yıllarda alıkonulan 17 bin kişinin akıbeti bilinmiyor. Bunlar çok önemli konular." tespitini yaptı.

İnsani yardım konusunu da konuştuklarını belirten Tuma, "Suriye'de yeni anayasa hayata geçmeden başkanlık seçimlerini reddediyoruz." dedi.

Askeri muhalefet heyeti sözcüsü Eymen el-Asımi de Esed rejiminin İdlib'deki ateşkes ihlaline değinerek, "Esed rejimi ve İran destekli milisler, ülkenin kuzeybatısındaki bölgelerdeki ateşkesi en az 1088 kez ihlal etti." diye konuştu.

Asımi, terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ yöntemlerine başvurarak, bomba yüklü araçlarla sivilleri hedef alan saldırılar düzenlediğini söyledi.

YPG/PKK'nın terör saldırıları

Muhalif sözcü, "(YPG/PKK) Bu ayrılıkçı milisler Arap ve Kürt köylerindeki sivilleri göçe zorlayarak demografik yapıyı değiştirmeyi amaçlıyor. Öğretmenleri alıkoyuyor. Çocukları silah altına alıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan