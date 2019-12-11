11.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:30

Dışişleri Bakanlığından Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı hakkında yapılan açıklamada, "Taraflar, Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemleri reddetmişlerdir. Gayrimeşru sözde öz yönetim teşebbüsleri dahil olmak üzere terörle mücadele bahanesiyle sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair girişimlerin kabul edilmezliğinin altını çizmişlerdir. Suriye petrol gelirlerine yasa dışı şekilde el konularak transfer edilmesine ilişkin itirazlarını dile getirmişlerdir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların 14'üncüsünün 10-11 Aralık'ta düzenlendiği, toplantıda İdlib ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere sahadaki gelişmeler ve siyasi süreçte gelinen aşamanın ele alındığı bildirildi.

"Taraflar, Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemleri reddetmişlerdir." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gayrimeşru sözde öz yönetim teşebbüsleri dahil olmak üzere terörle mücadele bahanesiyle sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair girişimlerin kabul edilmezliğinin altını çizmişlerdir. Suriye petrol gelirlerine yasa dışı şekilde el konularak transfer edilmesine ilişkin itirazlarını dile getirmişlerdir. Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Mutabakat Muhtırası'nın tüm unsurlarıyla uygulanmasının Fırat'ın doğusunun istikrarlaştırılmasındaki önemini vurgulamışlardır."

Açıklamada, tarafların İdlib'de sükunetin yeniden tesisine ve bölgenin gerginliği azaltma statüsünün korunmasına bağlılıklarını da yinelediği vurgulandı. Son dönemde artan çatışmalar nedeniyle sivil kayıplardan duyulan endişenin ifade edildiği kaydedilen açıklamada, "Siviller ile garantör ülkelerin askeri personelinin güvenliğinin sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmada mutabık kalmışlardır. Tarafımızca, rejimin sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almasından duyulan kaygı ifade edilmiş; bu saldırılara derhal son verilmesine dair beklentimiz vurgulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Suriye Anayasa Komitesi'nin Cenevre'de çalışmalarına başlamasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği açıklamada şunlar vurgulandı:

"Taraflar, Komite'nin çalışmalarını sağlıklı şekilde sürdürmesine olan desteklerinin devamını yinelemişlerdir. Tarafımızca, Suriye muhalefeti ve Birleşmiş Milletler'le yakın eş güdüm içinde, siyasi süreci ilerletmeye matuf çabaların desteklenmeye devam edileceği kaydedilmiştir. Anayasa Komitesi'nin taraflarca mutabık kalınan görev tanımı uyarınca çalışmalarını sürdürebilmesini teminen, rejimin yapıcı bir tutum izlemesinin sağlanmasına yönelik beklentimiz vurgulanmıştır.

Toplantı vesilesiyle, Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu da bir araya gelmiştir. Toplantıda, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulanların karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakılmalarına ilişkin olarak Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanacak müteakip projelerde, Çalışma Grubu usul kurallarına riayet edilmesine yönelik beklentimiz kayda geçirilmiştir."

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Türkiye, Rusya ve İran temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen 14. Garantörler Toplantısı'nın ön görüşmeleri dün tamamlanmıştı. Toplantının ikinci gününde Türkiye, Rusya ve İran ile Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalefet heyetlerinin ikili ve üçlü görüşmeleri yapıldı.

Kaynak: AA