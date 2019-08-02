Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı sona erdi
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'nin katıldığı Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 13. Garantörler Toplantısı'nda ortak bildiri yayımladı.
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'nin katıldığı Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 13. Garantörler Toplantısı'nda ortak bildiri yayımladı.
Kaynak: Dunya.com
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