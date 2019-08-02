Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı sona erdi

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'nin katıldığı Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 13. Garantörler Toplantısı'nda ortak bildiri yayımladı.

2.08.2019 12:21
Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı sona erdi

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'nin katıldığı Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 13. Garantörler Toplantısı'nda ortak bildiri yayımladı.

Kaynak: Dunya.com

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