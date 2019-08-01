Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı - Alexander Lavrentiev - NUR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Suriye rejiminin İdlib'de geçici ateşkes ilan etme kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Lavrentiev, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 13. Garantörler Toplantısı öncesindeki teknik görüşmelerin sona ermesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Görüşmelerde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum, çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler, mültecilerin geri dönüşü, insani durum ve savaş sonrası yeniden yapılanma konularının ele alındığını ifade eden Lavrentiev, görüşme sonuçlarını olumlu değerlendirdiklerini söyledi.

Lavrentiev, görüşmede İdlib'de durumun istikrarlaşması, oradaki terör örgütleriyle mücadele önlemlerinin oluşturulması ve ılımlı muhalefeti bölgede kontrolü yeniden ele geçirmeye teşvik etme konularının tartışıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Tabii ki, biz Suriye hükümetinin geçici ateşkes ilan etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak şimdi söz İdlib'in maalesef az kısmını kontrol eden ılımlı askeri muhalefette değil. Bizim tahminlerimize göre İdlib'in yüzde 90'ı Tahrir El Şam terör örgütünün kontrolünde. Bu nedenle İdlib bölgesindeki toplam radikal sayısı fazla ve onların Suriye hükümetine kışkırtıcı eylemlerini durdurma olasılığı düşük. Her halükarda terör örgütlerine (İdlib'in) 3 milyonun üzerinde sivili esir tuttuğu sakin bölgeye dönüşmesine izin veremeyiz"

Anayasa komitesinin oluşturulması çalışmalarının tamamlanıp tamamlanmaması sorusu üzerine Şam ile Cenevre'nin komitesinin oluşturulmasıyla ilgili prosedür soruları kalmadığını ifade eden Lavrentiev, komitenin oluşturulmasının tamamlanması ve komitenin ilk toplantısının yapılmasının ilan edilmesi kararının paket halinde kabul edilmesi gerektiğinin söyledi.

Lavrentiev, komite üyeleri listesinin oluşturulmasıyla ilgili tartışmaların olduğunu işaret ederek, "Bu konuda Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisine nasıl yardım edebileceklerini yarınki görüşmelerde garantör ülkelerle tekrar görüşeceğiz." dedi.

Kaynak: AA