Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı

NUR Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de geçici ateşkes ilan etme kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Lavrentiev, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 13. Garantörler Toplantısı öncesindeki teknik görüşmelerin sona ermesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Görüşmelerde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum, çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler, mültecilerin geri dönüşü, insani durum ve savaş sonrası yeniden yapılanma konularının ele alındığını ifade eden Lavrentiev, görüşme sonuçlarını olumlu değerlendirdiklerini söyledi.

Lavrentiev, görüşmede İdlib'de durumun istikrarlaşması, oradaki terör örgütleriyle mücadele önlemlerinin oluşturulması ve ılımlı muhalefeti bölgede kontrolü yeniden ele geçirmeye teşvik etme konularının tartışıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Tabii ki biz Suriye hükümetinin geçici ateşkes ilan etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak şimdi söz İdlib'in maalesef az kısmını kontrol eden ılımlı askeri muhalefette değil. Bizim tahminlerimize göre İdlib'in yüzde 90'ı Tahrir El Şam terör örgütünün kontrolünde. Bu nedenle İdlib bölgesindeki toplam radikal sayısı fazla ve onların Suriye hükümetine kışkırtıcı eylemlerini durdurma olasılığı düşük. Her halükarda terör örgütlerine (İdlib'in) 3 milyonun üzerinde sivilin esir tutulduğu sakin bölgeye dönüşmesine izin veremeyiz."

Anayasa komitesinin oluşturulması çalışmalarının tamamlanıp tamamlanmadığı sorusu üzerine, Şam ile Cenevre'nin komitenin oluşturulmasıyla ilgili prosedür soruları kalmadığını aktaran Lavrentiev, komitenin oluşturulmasının tamamlanması ve ilk toplantısının yapılmasının ilan edilmesi kararının paket halinde kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

Lavrentiev, komite üyeleri listesinin oluşturulmasıyla ilgili tartışmalar olduğuna işaret ederek, "Bu konuda Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi'ne nasıl yardım edebileceklerini yarınki görüşmelerde garantör ülkelerle tekrar görüşeceğiz." dedi.

Kaynak: AA