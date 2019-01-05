Suriye: Koalisyon DEAŞ'ın yayılmasına yardımcı oluyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı, yasadışı olarak faaliyet gösteren uluslararası koalisyonun hava saldırılarının, iddia ettikleri gibi DEAŞ'la mücadele amacını taşımadığını aksine terör örgütünün güçlenerek yayılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Suriye: Koalisyon DEAŞ'ın yayılmasına yardımcı oluyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı, yasadışı olarak faaliyet gösteren uluslararası koalisyonun hava saldırılarının, iddia ettikleri gibi DEAŞ'la mücadele amacını taşımadığını aksine terör örgütünün güçlenerek yayılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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