Suriye: Koalisyon DEAŞ'ın yayılmasına yardımcı oluyor
Suriye Dışişleri Bakanlığı, yasadışı olarak faaliyet gösteren uluslararası koalisyonun hava saldırılarının, iddia ettikleri gibi DEAŞ'la mücadele amacını taşımadığını aksine terör örgütünün güçlenerek yayılmasına yardımcı olduğunu belirtti.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, yasadışı olarak faaliyet gösteren uluslararası koalisyonun hava saldırılarının, iddia ettikleri gibi DEAŞ'la mücadele amacını taşımadığını aksine terör örgütünün güçlenerek yayılmasına yardımcı olduğunu belirtti.
Kaynak: Dunya.com