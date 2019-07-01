Suriye, KKTC'de düşen cisme 'füze' dedi

Suriye, KKTC'de düşen cisme 'füze' dedi

Suriye ordu kaynakları, KKTC'de Taşkent köyüne düşen cismin "S 200" füzesi olduğunu iddia etti.

Suriye, KKTC'de düşen cisme 'füze' dedi

Suriye ordu kaynakları, KKTC'de Taşkent köyüne düşen cismin "S 200" füzesi olduğunu iddia etti.

Suriye ordu kaynakları, S 200 füzesinin kalıntısı olduğunu öne sürdüğü cismin, patladıktan sonra, yüksek derecede zehir yaydığı uyarısında bulundu. Syrian Military Capabilitys adıyla sosyal medya üzerinden yayın yapan Suriye ordu kaynakları, KKTC'nin Taşkent köyüne düşen cismin, Suriye'den İsrail savaş uçaklarına fırlattığı füzenin kalıntısı olduğunu öne sürdü.

Suriye ordu kaynakları, S 200 füzesinin kalıntısı olduğunu öne sürdüğü cismin, patladıktan sonra, yüksek derecede zehir yaydığı uyarısında bulundu. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA
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