Suriye kaynaklı tozun yarın Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olması bekleniyor
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Suriye kaynaklı tozun yarın Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olması bekleniyor

Suriye kaynaklı tozun yarın Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olması bekleniyor
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Yarın öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı tozun, Güneydoğu Anadolu ve zamanla Doğu Anadolu'ya taşınması bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı tozun, Güneydoğu Anadolu ve zamanla Doğu Anadolu'ya taşınması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı tozun, güneyli yüksek seviye rüzgarlarıyla Güneydoğu Anadolu ve zamanla Doğu Anadolu'ya taşınacağı tahmin ediliyor.

Tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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