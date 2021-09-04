Suriye kaynaklı petrol sızıntısını temizlemek için 2 Türk gemisi çalışmalarını sürdürüyor

Hatay açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizleme çalışmalarında Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi'nin müdahale çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Hatay açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizleme çalışmalarında Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi'nin müdahale çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı tehdidine karşı Nene Hatun Acil Müdahale gemisi ile birlikte Seyit Onbaşı Yakıt Toplama gemisi de Samandağ bölgesinde devriye, önlem ve müdahale çalışmalarına katıldı.

Nene Hatun Gemisi İskenderun körfez girişi ve bölgede kirlilik temizleme çalışmalarına devam ederken, Seyit Onbaşı Gemisi de Çevlik'ten Suriye sınırına kadar güney yönlü kontrol çalışmasını tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı