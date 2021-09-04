Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin KKTC kıyılarında iki bölgede yapılan incelemelerde kirliliğe rastlanmadı
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Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin KKTC kıyılarında iki bölgede yapılan incelemelerde kirliliğe rastlanmadı

Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin KKTC kıyılarında iki bölgede yapılan incelemelerde kirliliğe rastlanmadı
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye kaynaklı olan ve KKTC'ye yönelen petrol sızıntısına ilişkin, Dalaman'dan havalanan İHA'nın iki yerde ihbar vermesinin ardından yapılan incelemelerin tamamlandığını ve her iki bölgenin...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye kaynaklı olan ve KKTC'ye yönelen petrol sızıntısına ilişkin, Dalaman'dan havalanan İHA'nın iki yerde ihbar vermesinin ardından yapılan incelemelerin tamamlandığını ve her iki bölgenin de temiz olduğunu bildirdi.

Amcaoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin son durumu değerlendirdi.

İHA'nın bildirdiği birinci ihbar bölgesinin Karpaz bölgesinin 6 deniz mili kuzeyinde olduğunu aktaran Amcaoğu, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sahil Güvenlik botlarının incelemesinde bölgede herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını belirtti.

Amcaoğlu, ikinci ihbar yerinin ise Yenierenköy bölgesinin 21 deniz mili kuzeyinde olduğunu, Türkiye Sahil Güvenlik botlarının bölgede incelemelerde bulunduğunu ancak kirlilikle karışılaşılmadığını ifade etti.

Yetkili kişi olarak, ilgili tüm mercilerden teyit edilmiş bilgiler doğrultusunda bilgi akışını sağladıklarını söyleyen Amcaoğlu, "Herkes bir şeyler söylüyor. Bu iş magazin işi değil. Gerçekler konuşulmalı, gündem yapmaya gerek yok." ifadesini kullandı.

Alının tedbirlerde hiçbir gevşemenin olmadığına dikkati çeken Amcaoğlu, tüm teçhizatın Dipkarpaz bölgesinde bekletildiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin KKTC kıyılarında iki bölgede yapılan incelemelerde kirliliğe rastlanmadı - Haberler
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