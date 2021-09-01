Suriye kaynaklı petrol sızıntısı KKTC kıyılarından uzaklaştı
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Suriye kaynaklı petrol sızıntısı KKTC kıyılarından uzaklaştı

Suriye kaynaklı petrol sızıntısı KKTC kıyılarından uzaklaştı
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının düne göre kuzeye ilerleyerek KKTC kıyılarından daha fazla uzaklaştığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının düne göre kuzeye ilerleyerek KKTC kıyılarından daha fazla uzaklaştığını açıkladı.

Müsteşar Aktunç, Kıbrıs'ı tehdit eden petrol sızıntısı hakkında Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) değerlendirmelerde bulundu.

Büyük kütlenin kuzeye doğru gittiğini, KKTC kıyılarına doğru ilerleyen küçük parçaların önlerine bariyerlerin konulduğunu belirten Aktunç, uydudan gözlemlerin yanı sıra KKTC Çevre Dairesinin Karpaz'daki ekiplerinin 3 araç ile bütün Karpaz güney sahillerini taramaya başladığını bildirdi.

Aktunç, gemilerin gözünden kaçan veya sahile yaklaşan bir atık ihtimaline karşı Çevre Dairesi ekiplerinin 2 saatte bir sahilleri kontrol edeceğini kaydetti.

"Hava şartları lehimize olmaya devam ediyor." diyen Aktunç, petrol sızıntısında parçalanmalar ve dibe çökmeler meydana geldiğini anlattı.

"1-2 gün biraz daha temkinli olalım"

Türkiye'den gelecek atık toplama gemileriyle bu atıkların çekileceğini kaydeden Aktunç, sürecin uzun olacağına dikkat çekti.

Gemiler ayrıldıktan sonra 2-3 ay boyunca Çevre Dairesi personelinin kontrollerini sürdüreceğini söyleyen Aktunç, "Daha sonra denizdeki ekiplerimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen ekiplerin verecekleri rapor doğrultusunda orta ve uzun vadeli planlarımızı ortaya koyacağız." dedi.

Aktun, "Karpaz bölgesinde denize girilmesinin sağlık açısından riski var mı?" sorusuna ilişkin, "1-2 gün biraz daha temkinli olalım. İzleyelim, önümüzü görelim, ona göre hareket edelim. Daha doğru olur diye düşünürüm. Denizlerimizde bir sıkıntı yok ama dibe çökmeler var, bu nasıl bir reaksiyona uğrayacak belli olmadığından dolayı 1-2 gün halkımızın daha dikkatli olmasını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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