Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Gaziantep Ofisi Açıldı

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Gaziantep ofisi düzenlenen törenle açıldı.

Merkez Şahinbey ilçesi Abdülkadir Aksu Bulvarı üzerinde bulunan ofisin açılışında konuşan Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi sözcüsü Modar Al Asaad, merkezlerinin Suriye'nin Azez kentinde olduğunu söyledi.

Tek amaçlarının mazlum insanlara yardım etmek olduğunu belirten Asaad, şunları kaydetti:

"Bu ofis, Suriye'de yaşayan insanlara insani, tıbbi, siyasi, iktisadi hizmetler götürmek amacıyla kuruldu. Bu anlamda aynı zamanda Suriye devrimini göstermek ve anlatmak amacıyla halkla ilişkiler, basın, uluslararası ilişkiler birimlerimiz mevcuttur. Siyasi ilişkiler birimimiz de kabileler, aşiretler ile Suriye'deki insanların diğer devletlerle ve Türkiye devletiyle ilişkilerini düzenlemek için kuruldu. Bu ofis, Türkiye devletine, Avrupa'daki ve Arap dünyasındaki dostlarımıza ulaşacaktır."

Asaad, Suriye'ye ait sorunları ve çözüm yollarını Arap dünyasına, Avrupa'ya, Türkiye'ye ve tüm dünyaya düzgün ve doğru bir biçimde ileteceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından ofisin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA