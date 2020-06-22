Suriye istihbaratında çalışan doktor insanlık suçu işlediği gerekçesiyle Almanya'da tutuklandı
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Suriye istihbaratında çalışan doktor insanlık suçu işlediği gerekçesiyle Almanya'da tutuklandı

Suriye'de askeri istihbarata bağlı cezaevinde çalışan bir doktorun insanlık suçu işlediği gerekçesiyle Almanya'da tutuklandığı bildirildi.

Suriye istihbaratında çalışan doktor insanlık suçu işlediği gerekçesiyle Almanya'da tutuklandı
22.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:38

Suriye'de askeri istihbarata bağlı cezaevinde çalışan bir doktorun insanlık suçu işlediği gerekçesiyle Almanya'da tutuklandığı bildirildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, hakkında tutuklama emri bulunan Suriye vatandaşı Alaa M'nin 19 Haziran'da gözaltına alındığı ve ertesi gün çıkarıldığı Federal Mahkemece tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada, Alaa M'nin 2011'de Suriye'nin Humus kentindeki askeri istihbarata bağlı bir cezaevinde doktor olarak görev yaptığı ve burada tutuklulara işkencede bulunduğu belirtilerek, zanlının insanlık suçu işlemek ve adam yaralamaktan suçlandığı kaydedildi.

23 Ekim 2011'de A. adlı bir kişinin gösterilere katılığı gerekçesiyle Humus'taki cezaevine konulduğu aktarılan açıklamada, A'nın işkence yapılırken epileptik nöbet geçirmesi üzerine doktor çağrıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bunun üzerine olay yerine gelen Alaa M'nin aniden "plastik bir boru" ile A'yı darbetmeye başladığı aktarılarak, "A. yere yığıldığında da Alaa M. onu darbetmeye devam etti ve tekmeledi." ifadesi kullanıldı.

Ertesi gün A'nın durumunun kötüleşmesi üzerine diğer mahkumların talebiyle yeniden doktorun çağrıldığı belirtilen açıklamada, Alaa M. ile başka bir cezaevi doktorunun A'yı bilincini kaybedene kadar darbettiği ardından gardiyanların A'yı bir battaniyeye sarıp götürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, A'nın daha sonra hayatını kaybettiği ancak zaman içinde ölüm sebebinin ortaya çıkarılamadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Alaa M'nin 2015'te Almanya'ya geldiği ve burada doktor olarak çalıştığı bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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