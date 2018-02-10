Suriye, İsrail Savaş Uçağını Düşürdü

İSRAİL, İran'a ait olan ve Suriye'den kontrol edilen İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) hedef alan F-16 tipi savaş uçağının Suriye ordusu tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

İsrail askeri sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı ordu güçlerinin, kontrol sistemi Suriye'de bulunan ve İran tarafından kontrol edilen bir İHA'yı hedef alan İsrail'e ait F-16 tipi savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı.

Conricus, İHA'nın İsrail hava sahasını işgal ettiğini ve bu nedenle hedef alındığını savundu. İsrail'in kuzeyinde bir bölgeye düşen savaş uçağında bulunan iki pilotun kurtarıldıkları ve hastaneye kaldırıldıkları belirtildi. - Abd