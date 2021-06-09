Suriye, İsrail'in Lübnan hava sahası üzerinden hava saldırısı düzenlediğini bildirdi
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Suriye, İsrail'in Lübnan hava sahası üzerinden hava saldırısı düzenlediğini bildirdi

Suriye, İsrail'in Lübnan hava sahası üzerinden hava saldırısı düzenlediğini bildirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye devlet ajansı, "Suriye hava savunması, Lübnan hava sahasından gelen bir İsrail saldırısını engelledi" dedi.

Suriye devlet ajansı, "Suriye hava savunması, Lübnan hava sahasından gelen bir İsrail saldırısını engelledi" dedi.

Suriye devlet ajansı tarafından yayınlanan haberde, İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahası üzerinden başkent Şam'a hava saldırısı düzenlediği belirtilerek, "Suriye hava savunması, Lübnan hava sahasından gelen bir İsrail saldırısını engelledi" denildi.

Bazı kaynaklar ise, İsrail'in Suriye'de bulunan İran destekli milisleri hedef almış olabileceğini öne sürdü.

Suriye ordusundan bir kaynak, Suriye devlet ajansına verdiği demeçte, saldırıların yerlerini detaylandırmadan orta ve güney bölgelerin hedef aldığını ve sadece maddi hasar meydana geldiğini aktardı.

Bir diğer kaynak ise, İsrail'in İran destekli Lübnanlı Şii Hizbullah'ın engebeli sınır bölgesinde hüküm sürdüğü komşu Lübnan'a bitişik olan Humus'u hedef aldığını iddia etti.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, saldırının onaylanması halinde son 1 ay içinde İsrail'in Suriye tarafına düzenlediği ilk hava saldırısı olacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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