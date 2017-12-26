Suriye, Irak ve Afganistanlı Ailelere Kömür Yardımı

Yaşanan savaşlardan kaçarak Adıyaman'a, gelen Suriyeli, Afganistanlı ve Iraklı ailelere kömür yardımı gerçekleştirildi.



Adıyaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan kömür yardımları neticesinde her bir aileye 30 torba kömür verildi. 30 torba olan 750 kilogramağırlığındaki kömürlerini teslim alan Suriyeli, Iraklı ve Afgan aileler, Türk devletine ve Adıyaman Valiliği yetkililerine teşekkür etti. Kendi ülkelerinde daha önceden göremedikleri yardım severliği Türkiye'de gördüklerini dile getiren aileler, birlik ve beraberlik mesajları verdiler.



Kömür yardımlarının il merkezinde toplam bin 400 aileye yapıldığı ise öğrenildi. - ADIYAMAN