Suriye-Irak sınırında İran destekli teröristlere hava saldırısı - Haberler
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Suriye-Irak sınırında İran destekli teröristlere hava saldırısı

AA / Ethem Emre Özcan - Haberler | Güncel
Suriye-Irak sınırında İran destekli teröristlere hava saldırısı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli terörist gruplara ait 3 askeri araca, Suriye-Irak sınırındaki bir geçitte, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli terörist gruplara ait 3 askeri araca, Suriye- Irak sınırındaki bir geçitte, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinin Elbukemal ilçesinin doğusunda Irak-Suriye sınırında yer ve askeri amaçlar için kullanılan bir geçitte İran destekli gruplara ait 3 askeri araç gece saatlerinde hava saldırısıyla hedef alındı.

Hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemeyen SİHA'larla yapılan saldırıda can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Elbukemal ilçesine herhangi bir hava saldırısı yapmadıklarını duyurdu.

???????Esed rejimi saflarında yer alan İran Devrim Muhafızlarının Elbukemal ilçesindeki üssüne de 14 Haziran'da hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemeyen savaş uçaklarınca hava saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda 3 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

AA / Ethem Emre Özcan - Son Dakika Haberleri
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