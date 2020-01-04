Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Suriye iç savaşının aralık bilançosu: 989 ölü
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Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Suriye iç savaşının aralık bilançosu: 989 ölü

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Suriye iç savaşının aralık bilançosu: 989 ölü. Örgüte göre 42'si kadın 64'ü çocuk bu kişilerden 279'unu siviller oluşturdu.

04.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:42
Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Suriye iç savaşının aralık bilançosu: 989 ölü

, Suriye'de 2011'den beri devam eden iç savaşın ayı bilançosunu yayınladı. İngiltere merkezli örgütün verilerine göre 2019'un son ayında ülkede 989 kişi hayatını kaybetti.


Örgüte göre 42'si kadın 64'ü çocuk bu kişilerden 279'unu siviller oluşturdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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