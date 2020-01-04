Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Suriye iç savaşının aralık bilançosu: 989 ölü

04.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:42

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye'de 2011'den beri devam eden iç savaşın Aralık ayı bilançosunu yayınladı. İngiltere merkezli örgütün verilerine göre 2019'un son ayında ülkede 989 kişi hayatını kaybetti.



Örgüte göre 42'si kadın 64'ü çocuk bu kişilerden 279'unu siviller oluşturdu. Euronews.com'da Görüntüle