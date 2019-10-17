Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: SDG'den 224, Suriye Milli Ordusu'ndan 184 kişi öldü
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda SDG'de 224 kişi, Türkiye'nin desteğini alan Milli Suriye Ordusu'nda ise 183 kişinin öldüğünü duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı ise, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 702 PYD-YPG'linin öldürüldüğü açıkladı
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad muhaliflerine yakınlığıyla bilinen İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda SDG'den 224 kişi, Türkiye'nin desteğini alan Milli Suriye Ordusu'ndan ise 183 kişinin öldüğünü duyurdu.
Gözlemevi, açıklamasında Suriye'de sivil can kayıplarının 72'ye yükseldiği belirtti. Euronews.com'da Görüntüle