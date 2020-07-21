Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: "İsrail'in Şam'a saldırısında 5 ölü" Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail tarafından Suriye'nin Şam'a yönelik hava saldırısında 5 ölü, 11 yaralı olduğunu duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail tarafından Suriye'nin Şam'a yönelik hava saldırısında 5 ölü, 11 yaralı olduğunu duyurdu.

Suriye'nin başkenti Şam'a dün gece saatlerinde bir hava saldırısı gerçekleştirildi. Suriye hava savunma sistemleri saldırı engellenmeye çalıştı. Suriye medyası, saldırının İsrail'e ait savaş uçaklarının Golan hava sahasını kullanarak Şam'ın güneyinden gerçekleştirildiğini yazdı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in İran destekli milisleri hedeflerken 5 milisin öldürüldüğünü ve birkaç kişinin yaraladığını söyledi. Olayda 7'si Suriyeli olmak üzere 11 militanın yaralandığı kaydedildi. - ŞAM

Kaynak: İHA