Suriye ile ticaretin önündeki engeller kaldırıldı

23.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:40

Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye'den 19 ürünün getirilmesi için artık izne gerek olmadığını açıkladı.



KOSGEB kredileri ile sınır ticareti konulu toplantıda konuşma yapan Vali Soytürk, Kilis deyince akla sınır ticaretinin geldiğini ifade ederek, bir süredir tır geçişine kapalı olan Öncüpınar Sınır Kapısı'nın geçişlere açıldığını hatırlattı. Sınır ticareti konusunda yoğun çaba sarf edildiğini belirten Vali Soytürk, "Öncüpınar Sınır Kapısı Suriye'deki hadiselerden dolayı tırların geçişine kapalıydı. Şuan çok şükür içeriye rahatlıkla girebiliyorlar. Suriye'ye giren kamyonları dönüşte, mazot getirmeleriyle ilgili olarak uzun süreden beri uğraşıyoruz. Kamu araçları ve kamuoyu hizmet eden ihaleyle çalışan araçlar 250 litre mazot getirebilmesi için Cumhurbaşkanlığı genelgesi çıktı. Sivil araçların da aynı şekilde 250 litre mazot getirebilmesi için bakanımızın imzasından geçecek. Bu hafta içerinde bakanımızın onayından sonda 250 litre, sivil araçlar mazot getirebilecek" dedi.



Vali Recep Soytürk, Suriye'den 19 tarım ürününün özel izne gerek olmadan Türkiye'ye getirilebildiğini ifade ederek, "Karşı tarafından ticaret yapanlar 19 ürünü getirebilecekler. Ankara'nın özel iznine gerek olmaksızın Valilikten karşı tarafa izin alarak getirebiliyorsunuz. Ancak kapıda gümrük vergisi alınıyor. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi bu vergi alınıyor. Verginin alınmaması yönünde hem resmi hem de sözlü olarak ilettik. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanımız Kilis'e geldiğinde durumu kendisine ilettik. Bakanımız, karşı tarafından gelecek ürünlerin ülkemiz tarımını etkileyecek durumda olmadığını ifade etmişti" diye konuştu.



Toplantıya Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Şevket Memiler, KOSGEB İl Müdürü Murat Küçükoğlu ile iş adamları katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA