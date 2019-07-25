Suriye: İdlib'de son bir ayda ölen çocuk sayısı 2018'deki kayıpları geçti

Suriye'de çatışmaların devam ettiği İdlib kentinde son bir ay içinde, 2018'in tamamındakinden fazla sayıda çocuk hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz nisan ayının sonunda şiddet olaylarının tekrar başlamasından bu yana İdlib'de, aralarında 90 çocuğun olduğu en az 400 kişi öldü; 440 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Euronews.com'da Görüntüle