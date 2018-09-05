Ateş Altındaki İdlib'de Kriz Büyüyor! Suriye de ''Askeri Operasyon'' Dedi

Suriye Ulusal Uzlaşı Bakanı Ali Bakan Haydar, Sputnik'e verdiği röportajda, binlerce militanın bulunduğu İdlib'deki durumun güç kullanılarak çözülmesini beklediğini ifade etti. Haydar, ''İdlib içinse şu anda askeri eylemlere başvurulması, barış yapmaya göre çok daha olası görünüyor." dedi.

''TÜRKİYE DE İDLİB'İ ELİNDE TUTMAK İSTİYOR''

"Şimdiye kadar askeri eylemin uzlaşı anlaşmasından daha olası" ifadelerini kullanan Haydar şöyle devam etti: "İdlib, diğer bölgeler gibi değil. Burada çok fazla sayıda militan var. Burası onların son sığınağı. Ayrıca Türkiye de İdlib'i elinde tutmak istiyor. Anlayabileceğiniz gibi başka bölgelerde olduğu gibi uzlaşıya varmak pek çok faktör nedeniyle kolay değil."

DAHA ÖNCE UZLAŞI ANLAŞMALARI YAPILMIŞTI

Suriye hükümeti, ülkede denetimini elinde tutmadığı bazı bölgeleri militanların teslim olduğu ya da başka bir bölgeye tahliyeyi kabul ettiği uzlaşı anlaşmalarıyla geri almıştı.

Daha önce bu tip anlaşmalarla geri alınan bölgelerde uzlaşı çalışmalarının, biri savaşmayı bırakmak olmak üzere iki koldan ilerlediğini de belirten Haydar, "İdlib içinse şu anda askeri eylemlere başvurulması, barış yapmaya göre çok daha olası görünüyor." dedi.

Diğer taraftan İdlib'deki bazı silahlı grupların cihatçıların baskısı altında olduğunu da sözlerine ekleyen Haydar, İdlib'de Şam ile diyalog kurma taraftarı olan 500'ü aşkın kişinin cihatçılar tarafından gözaltına alındığı haberlerini hatırlattı.

Suriye'deki uzlaşma çalışmalarına, Rusya'nın bu ülkedeki tarafları uzlaştırma merkezinde görev yapan askerler katılıyor.

ABD'DEN İDLİB AÇIKLAMASI

Rusya'nın Ankara Büyükelçisinin "İdlib ile ilgili Türkiye ile yakın temas içindeyiz" açıklamasının ardından ABD Maslahatgüzarı da Türkiye ile ilgili bir açıklamada bulundu. ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, "İdlib'e müdahale ile ilgili Türkiye ile aynı endişeleri taşıyoruz" dedi.