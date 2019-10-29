"Suriye için özgün anayasa hazırlayacağız"

29.10.2019 18:54

Anayasa Komitesi içindeki muhalefet üyelerinden Firas Halidi, dayatılmış bir anayasa taslağını müzakere etmeyeceklerini, Suriye için halkın tümüne hitap eden özgün bir anayasa hazırlayacaklarını söyledi.

Halidi, yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak Anayasa Komitesi toplantısı hazırlıklarıyla ilgili AA muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

"Şimdiye kadar Suriye halkının beklentilerini karşılamak için birçok zorlukla mücadele ettik. Şimdi adalet ve eşitlik sağlayacak anayasayı ortaya çıkarmak için buradayız. Hazırlıklarımızı hedeflerimiz doğrultusunda sürdürüyoruz." diyen Halidi, Komite'nin siyasi geçiş sürecinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Siyasi çözümün yol haritasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararınca belirlendiğini anımsatan Halidi, "Heyetimizin amacı siyasi geçiştir. Bunun birkaç aşaması var. Anayasa, bunlardan yalnızca biri." diye konuştu.

Halidi, heyetin herhangi bir taslak üzerinde çalışıp çalışmadığının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Şu ana kadar bize böyle bir şey ulaşmadı. Hiçbir tarafın bize böyle hazır bir taslağı iletmesine de izin vermeyiz. Bu anayasa Suriye halkını ilgilendiriyor. Komite de Suriye halkının farklı kesimlerini temsil ediyor. Biz Suriye halkının bütün kesimine hitap edecek özgün bir anayasa hazırlayacağız."

Ayrılıkçı gündemler ve terör meselesi

Terör örgütü YPG/PKK'nın ayrılıkçı gündemini ve işgalindeki bölgelerin geleceğiyle ilgili Halidi, şunları söyledi:

"Bu bölgeler gerçek anlamda köklü bir değişiklik istiyor. Bize göre siyasi çözüm, Suriye'de ülkenin topraklarının tümünde kontrolü sağlayacak bir yönetimin kurulmasından geçiyor. Bu yönetim, Suriye'yi terörden kurtaracak. Bu da yeni bir rejimle olacak. Bu rejim devletin gücünü koruyacak, komşu ülkelere tehdit oluşturmayacak ve kendi vatandaşlarının güvenliğini sağlayacaktır.

Bütün vatandaşları koruyan bir anayasa ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Eşitliği sağlayacak, adaleti sağlayacak, çıkarları koruyacak bir anayasa. Biz sadece belli bir kesimi veya muhalifleri koruyacak bir anayasayı amaçlamıyoruz. Anayasa bütün Suriyelileri kapsayacak."

Muhalefet heyetinin durumu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ekimin ilk haftasında bir araya gelen muhaliflerin, bu toplantıyla birleşme fırsatı bulduğunu belirten Halidi, "Anayasa Komitesinde muhalefetin her kesiminden temsilci var. Aramızda parlamenter ya da yarı parlamenter sistem tercih edenler gibi farklılıklar olabilir. Ancak bu birlik içinde olmadığımızı ya da ortak hedeflere odaklanmadığımızı göstermez. Biz birlikte hareket ediyoruz. Ortak hedef için çalışıyoruz."

İsviçre'nin Cenevre kentinde yarın ilki düzenlenecek Anayasa Komitesinin ön görüşmeleri sürüyor.

Açılış toplantısının yarın TSİ 14.00'te yapılması, gelecek günlerde rutin oturumların düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA